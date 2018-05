Santo André rescinde contratos de Ávine e Rogério

Liberados para jantar no sábado, Ávine e Rogério chegaram atrasados à concentração, às 2 horas da manhã do dia seguinte, e foram afastados do jogo.

"Na nossa política não cabe esse tipo de conduta, porque se o clube honra com os compromissos, faz sua parte, exige conduta semelhante como resposta e a dele não foi a de um atleta preocupado com a partida do dia seguinte", explicou o vice-presidente do clube, Romualdo Magro Júnior.

Com isso, a lista de dispensas do Santo André já tem quatro jogadores. Além de Ávine e Rogério, a diretoria confirmou no início da semana as saídas do lateral-direito Dionísio e do atacante Malaquias, que estavam sem espaço no time de Sérgio Soares.