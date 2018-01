Santo André: Rodrigão fica até dezembro O atacante Rodrigão treinou entre os titulares do Santo André na cidade de Mauá (SP), nesta quarta-feira, onde o time realiza a preparação para o jogo contra o Grêmio, sexta-feira à noite, no Estádio Bruno José Daniel. O jogador retorna após sofrer a terceira cirurgia na mão, devido a um pisão sofrido contra o Ceará no início do Campeonato Brasileiro da Série B. A sua presença entre os titulares no jogo, porém, é dúvida. Além do reencontro com a bola, a permanência de Rodrigão no clube até o final deste ano foi garantida pelo diretor de futebol Sérgio Prado. Flamengo e Ponte Preta tinham interesse em contratá-lo para disputar a Série A. Seguindo os treinos para a definição do time, o técnico Sérgio Soares cobrou principalmente forte marcação do jogadores. "O primordial no futebol é marcar direito. Sendo assim, temos mais espaço para atacar com inteligência."