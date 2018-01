Santo André se classifica na Copa Estado O Santo André conseguiu confirmar sua classificação à segunda fase da Copa Estado, neste domingo cedo, mesmo perdendo para o ECO, em Osasco, por 4 a 2. O time do ABC acabou favorecido pela derrota do Atlético Sorocaba para o Juventus, por 2 a 0, em Sorocaba, pelo Grupo 1, na 18ª rodada do torneio. O Santo André lidera com 40 pontos, 13 pontos a mais que o Sorocaba. O Osasco somou seu 22º ponto e continua na sexta posição. O Juventus, com 34, permanece na vice-liderança. Os quatro primeiros colocados vão passar à segunda fase. Ainda pelo mesmo grupo , no Morumbi, o São Paulo-B (22) venceu o São Bento (22) por 1 a 0. Em Itu, pelo Grupo 2, Ituano e Palmeiras-B ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o time do interior soma 36 pontos e permanece na liderança. O time paulistano, com 24, sobe para a quinta posição. Em Americana, no Estádio Décio Vitta, o Rio Branco (29) passou pela Ferroviária por 2 a 1. A vitória garantiu a vice-liderança ao Rio Branco. Em Mirassol, o Araçatuba não tomou conhecimento do time da casa e goleou por 3 a 0. Com a vitória, o visitante chegou ao 28º ponto e está em quarto. O Mirassol continua com 22 pontos e na sexta colocação. À tarde, em jogo isolado pelo Grupo 3, O Olímpia, em casa, perdeu para o América, por 3 a 2. Confira todos os resultados da rodada, que começou sexta-feira: Guarani 1 X 0 XV de Piracicaba, Barretos 3 X 1 Matonense, Jaboticabal 1 X 0 Francana, Nacional 3 X 3 São Caetano-B, Rio Claro 3 X 1 XV de Jaú, Noroeste 2 X 5 Marília-B, Rio Preto 0 X 1 Paraguaçuense, Taquaritinga 0 X 4 Sertãozinho, Internacional 1 X 3 Comercial, Atlético Sorocaba 0 X 2 Juventus, Rio Branco 2 X 1 Ferroviária, São Paulo-B 1 X 0 São Bento, ECO 4 X 2 Santo André, Ituano 1 X 1 Palmeiras-B, Mirassol 0 X 3 Araçatuba e Olímpia 2 X 3 América. Confira a classificação: Grupo 1 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 34; 3º) Atlético Sorocaba - 27; 4º)São Bento, São Paulo B e ECO - 22; 7º) São Caetano - 19; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 1º) Ituano - 36 pontos; 2º) Rio Branco e Rio Claro - 29; 4º) Guarani B - 27; 5º) Palmeiras B e XV de Piracicaba - 24; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 1º) Marília B - 38 pontos; 2º) Olímpia 31; 3º) Noroeste e Araçatuba - 28; 5º) América 25; 6º) Mirassol - 22; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 9. Grupo 4 1º) Comercial - 41 pontos; 2º) Matonense - 35; 3º) Sertãozinho - 30, 4º) Jaboticabal - 29; 5º) Barretos - 26; 6º) Francana - 17; 7º) Inter de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.