Santo André se reforça com Marquinhos Um dia depois de bater o Palmeiras pela Libertadores, por 2 a 1, o clube anunciou o primeiro reforço para a Série B. Trata-se do volante Marquinhos Bolacha, que disputou alguns jogos pelo time no ano passado, mas logo foi negociado com o Sport Recife. Em contrapartida, o ala-esquerdo Romerito recebeu uma sondagem do Goiás e o volante Richarlyson, do Paraná Clube.