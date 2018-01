Santo André só empata com o Avaí O Santo André pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, algo que aconteceu apenas em uma rodada desta competição. Neste sábado, jogando no Estádio Bruno Daniel, em Santo André (SP), empatou com o Avaí por 2 a 2 e pode ser ultrapassado pelo Santa Cruz, que joga neste domingo contra o União Barbarense, no interior paulista. Com o resultado, o time do ABC chegou aos 22 pontos, mas depende do Santa Cruz, que tem 21. O Avaí fica na 14.ª colocação, com 13 pontos. O gol de empate do Santo André saiu apenas aos 44 minutos do segundo tempo, dos pés do volante Ramalho. Apesar disso, o resultado foi encarado como uma derrota, já que os visitantes jogaram com um jogador a menos por todo o segundo tempo. "Eles vieram para não perder e não conseguimos reverter isso", analisou o técnico Sérgio Soares. Para o Avaí, além de valer o primeiro ponto fora de casa, o empate quebrou a seqüência de três derrotas consecutivas. O técnico estreante do Avaí alertou que o jogo seria um divisor de águas. "A importância desse jogo é extrema para definir nosso objetivo na competição", definiu. Quando a bola rolou, os catarinenses realmente mostraram uma disposição fora do comum e fizeram um jogo inteligente, com boa marcação aliada a contra-ataques. A estratégia deu resultado aos 28 minutos, quando Fábio Oliveira cruzou na medida para Samuel, de cabeça, montar o placar do primeiro tempo. No último minuto da primeira etapa, Léo Mineiro sofreu falta, reclamou e foi expulso de campo. Com dois atacantes a mais em campo, o Santo André voltou extremamente ofensivo, mas acabou surpreendido aos oito minutos. Paulo Foiani arriscou de fora da área e marcou um bonito gol, ampliando para os visitantes. Em desvantagem de dois gols e com um jogador a mais, o Santo André passou a pressionar e diminuiu aos 15 minutos, com Rodrigão. O gol de empate saiu apenas aos 44 minutos, depois do volante Ramalho aproveitar um rebote do goleiro Gilmar.