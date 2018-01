Santo André só pensa na vitória Depois de excelente estréia na Série B do Campeonato Brasileiro, vencendo o CRB por 3 a 0, em Maceió, o Santo André volta suas atenções para a Taça Libertadores de América. Nesta quinta, o time enfrenta o Cerro Porteño, às 19 horas (horário de Brasília), pelo Grupo 4, com transmissão da Sportv. Apesar de estar jogando fora de casa, o Santo André só pensa na vitória para entrar na briga direta por uma das duas vagas da segunda fase. O time vai em busca dos três pontos, porque daí decidiria a vaga na última rodada em casa contra o Deportivo Táchira. O Santo André é o terceiro colocado do Grupo 4, somando cinco pontos, três a menos que o Cerro, que é o líder. "Temos que manter a concentração, não podemos nos iludir. Vamos encarar uma pedreira que é o Cerro, fora de casa, e precisando de um bom resultado, mas estou confiante", disse o técnico Sérgio Soares, alertando o elenco para não se empolgar com o resulta do contra o CRB. O time não perde há seis jogos e venceu os últimos cinco jogos. Para este jogo o treinador não poderá contar apenas com o goleiro Júlio César, que se recupera de uma contusão no joelho direito. O goleiro Júnior Costa, que sofreu uma cotovelada na vitória por 3 a 0, sobre o CRB-AL e era dúvida, já está confirmado. O zagueiro Dedimar, recuperado de contusão, está escalado. No ataque, Sérgio Soares ainda não decidiu, mas Sandro Gaúcho começará jogando com Rodrigão ficando no banco. No Cerro, o pensamento é o mesmo. O time quer a vitória para garantir a classificação antecipada. Se não vencer, decide a vaga fora de casa contra o Palmeiras, em São Paulo, o que o treinador Gustavo Costas nem pensa nesta hipótese. O time não tem desfal que. O atacante Ramirez, com uma infecção no olho, que era dúvida, joga, com uma proteção no olho. O time conta com o artilheiro da Libertadores, o atacante Salcedo, que tem sete gols.