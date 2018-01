Santo André sonha alto no Paulistão Depois da surpreendente classificação para a segunda fase, o Santo André sonha em ir ainda mais longe no Campeonato Paulista. O time do técnico Luiz Carlos Ferreira terá pela frente o São Paulo nas quartas-de-final, mas mesmo sabendo da dificuldade do desafio, acredita em uma vaga na semifinal. "É uma missão difícil, mas todo mundo sonha. Já estamos aqui e agora é trabalhar mais ir mais longe", disse o treinador. Ele, porém, revelou que o Santo André cumpriu o objetivo de conseguir ficar entre os oito classificados para não participar do rebolo. Este, segundo ele, era o plano da diretoria e da comissão técnica. Sobre a primeira fase, ele avalia que a participação do time foi muito boa, com três vitórias, dois empates e uma derrota. "Sinceramente, só não espera perder para a Santista em casa. Mas naquele dia a sorte estava do lado deles", conforma-se sobre a única derrota do time neste Paulistão. Na quarta-feira, o Santo André, de novo, estará no Morumbi, mas em condições diferentes: precisando da vitória. Para este, o treinador garante que vai trabalhar a cabeça dos jogadores para que eles entrem mais tranqüilos em campo, diferente no que aconteceu no domingo. "O empate de 2 a 2 provou que também somos capazes. Tivemos muitas chances de gols e o Rogério Ceni fez grandes defesas. Este fato vai dar mais confiança aos jogadores", completou. Ferreira, conhecido como um dos "Reis do Acesso", ainda não confirmou o time, mas sabe que não poderá contar com o lateral direito Dedimar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.