Santo André sonha com a Libertadores O Santo André é finalista da Copa do Brasil e independente de quem vencer o confronto entre Flamengo e Vitória, o time será a zebra na final de 2004. Apesar desta condição de surpresa entre os grandes, o Santo André sonha em ir mais longe: garantir uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América. Mesmo estando na Série B do Brasileiro e ameaçado de cair para a Série C, o clube pode ter sua vaga confirmada pela Conmebol desde que seja o campeão. Esta é a promessa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Federação Paulista de Futebol e para os dirigentes do clube. A CBF já teria interferido junto à entidade sul-americana de que, independente da divisão que pertença, se trataria do campeão da segunda mais importante do país. "Temos a convicção de que se formos campeões, iremos à Libertadores", diz o presidente Jairo Livólis. Curiosamente, o time chegou à Copa do Brasil por ter sido campeão da Copa Estado de São Paulo, que reuniu os clubes renegados do interior paulista em 2003. Na final venceu o Ituano, que ficou com o título do Brasileiro da Série C, no qual o Santo André foi vice. Chegar à final não é um feito inédito para o técnico Péricles Chamusca, que levou o Brasiliense ao vice-título em 2002, ao perder a decisão para o Corinthians. O técnico se diz realizado e não poupa elogios ao time e a ele próprio: "Merecemos a vaga porque nosso time é guerreiro e sempre acreditou que era possível. Me sinto realizado por ter alcançado minha segunda final. Isso comprova minha seriedade e competência nos times que eu dirijo". Os heróis do jogo, não escondem a confiança. O experiente Sandro Gaúcho marcou dois gols e confessou ter torcido pelo adversário nas fases anteriores. "Torci por eles, mas agora eu era mesmo Santo André", comentou. O jovem Makanaki que marcou o terceiro e decisivo gol na vitória de 3 a 1 sobre o 15 de Novembro, em Porto Alegre, não tem dúvida de que o time chegou na final. "Treinamos muito e jamais achamos que a vaca tinha ido para o brejo". O adversário na final será decidido na quarta-feira entre Flamengo e Vitória-BA. O time carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Salvador. O Santo André vai mandar seu jogo final no Pacaembu, como já aconteceu nas semifinais. Isso porque o estádio Bruno José Daniel não comporta 30 mil torcedores, como prevê o regulamento. A delegação retornou pela manhã da capital gaúcha, com os titulares ganhando folga até esta sexta-feira à tarde quando haverá um treino recreativo. No sábado, às 16 horas, o Santo André vai receber o Sport Recife, curiosamente, dirigido por Luiz Carlos Ferreira, o técnico responsável pela montagem do elenco finalista da Copa do Brasil. Será o confronto do criador contra a criatura. A situação do Santo André na Série B é complicada. Soma três pontos negativos por ter perdido 12 pontos no STJD do Rio de Janeiro por uso irregular de dois jogadores - Valdir e Osmar - nos dois primeiros jogos. O recurso será analisado na próxima quinta- feira, dia 17 de junho, quando os dirigentes esperam recuperar os pontos e partir em busca de uma vaga na segunda fase. No momento, o time paulista é o último colocado entre os 24 participantes.