Santo André sonha com vaga nas semifinais do Paulistão Em pré-temporada em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, o elenco do Santo André acredita que pode surpreender no Campeonato Paulista. Após fechar o Estadual de 2009 em sexto lugar, a equipe quer dar dois passos à frente para, no mínimo, garantir presença nas semifinais.