Santo André: técnico fica e ganha 3 reforços Depois de uma longa reunião realizada na quinta-feira à noite, a diretoria do Santo André definiu a prorrogação do contrato do técnico Luiz Carlos Ferreira, que tem garantida sua presença no comando da equipe até o final do Copa do Brasil. O elenco também ganhou três reforços: o volante Dirceu, do Juventus, o zagueiro Valdir, da Portuguesa Santista e o atacante Osmar, do União são João. Com o acerto o técnico está garantido no comando do time na estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, no dia 24, contra o Paulista, de Jundiaí. Ferreira se mostrou bem mais tranqüilo após a reunião. O contrato, no entanto, não tem prazo definido. A duração depende do tempo em que o time estiver participando da Copa do Brasil. "É sempre bom quando resolvemos as pendências. Agora tenho certeza que poderei dar continuidade no trabalho. Espero chegar ainda mais longe na Copa do Brasil e começar bem no Brasileiro", explicou o treinador.