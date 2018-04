Santo André tem baixa de última hora O técnico do Santo André, Sérgio Soares, ganhou mais um problema para armar o time para o jogo decisivo com o Santa Cruz-PE, neste sábado, em Recife, pela última rodada da primeira fase do Brasileiro da Série B. No treino desta quinta-feira o zagueiro Félix torceu o tornozelo direito e passou a ser dúvida. Félix iria ocupar a vaga de Gabriel, que também está contundido. Caso não se recupere a tempo, o treinador deve escalar Valdir. O problema no setor defensivo só não é tão preocupante porque Dedimar e Da Guia retornam de suspensão. Nos demais setores, o Santo André também tem mudanças. No meio, Edmílson está suspenso e o experiente Márcio Griggio ocupa a vaga, enquanto Juliano substitui Andradina. No ataque, quem desfalca o time é Camanducaia, mas Marco Aurélio, que vinha sendo titular, retorna. Mesmo com a perda de 12 pontos, o Santo André chega a última rodada ainda com chances mínimas e matemáticas de classificação. A missão, porém, não é nada fácil. Além de vencer o Santa Cruz no Arruda, precisa torcer contra Portuguesa, Ceará-CE, Caxias-RS e Paulista. Com 29 pontos, ocupa a 13ª colocação.