Santo André tem uma dúvida para sexta Depois da excelente vitória por 4 a 1 sobre o Caxias, na última rodada da Série B do Brasileiro, o Santo André retornou aos treinamentos e, para a partida contra o CRB, na sexta-feira, terá o desfalque certo do volante Ramalho, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O técnico Sérgio Soares ainda não definiu quem fica com o lugar do volante e dois jogadores brigam pela vaga de Ramalho: Márcio Griggio e Léo Mineiro. O atacante Daniel, que vinha sendo opção no banco de reservas, sofreu uma fratura no pé durante a partida contra o Atlético de Sorocaba, pela Copa Federação Paulista de Futebol, e fica pelo menos 20 dias afastado da equipe. A diretoria aguarda para a próxima quinta-feira o julgamento que pode devolver ao clube 6 dos 12 pontos retirados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da escalação irregular dos jogadores Osmar e Valdir. Se for absolvido, o Santo André passará a somar 29 pontos e assume a 7ª colocação da Série B. O time do ABC paulista depende da definição no tribunal para traçar sua meta nesta reta final da competição. Atualmente, o Santo André é o 15º colocado, com 23 pontos, e, se não recuperar os pontos, não tem chances de classificação para a próxima fase.