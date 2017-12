Santo André tem vantagem contra Comercial Precisando da vitória, o Comercial enfrenta o Santo André neste sábado, às 19 horas, na partida de volta das semifinais da Copa Estado de São Paulo. O jogo, que será transmitido pela Rede Vida de Televisão, acontece no estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. No primeiro confronto, o Santo André venceu em casa por 1 a 0. Por isso, o time do ABC depende de um simples empate para chegar à decisão. O Comercial, entretanto, precisa vencer no tempo regulamentar por no mínimo um gol de diferença para levar a decisão à prorrogação. Caso obtenha uma vantagem maior, a vaga será do time de Ribeirão Preto. A Federação Paulista de Futebol (FPF) garante ao campeão da Copa Estado uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. O técnico Pinho, do Comercial, poderá contar novamente com o atacante Osni, que estava no departamento médico realizando tratamento. "Essa será a partida das nossas vidas. Vamos buscar o gol do começo ao fim", afirmou o treinador. Do outro lado, o Santo André divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro da Série C e Copa Estado de São Paulo. Com a folga na tabela da competição nacional, o técnico Luís Carlos Martins deverá aproveitar os principais jogadores do elenco. "O Comercial tem um bom padrão e, com certeza, não nos facilitará em nada", avaliou o treinador.