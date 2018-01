Santo André tenta assumir a liderança O vice-líder Santo André enfrenta o União São João neste sábado, às 16 horas, em Araras, em busca da primeira colocação do Campeonato Paulista da Série A1. Mais duas partidas acontecem amanhã, pela 8ª rodada da competição: Portuguesa Santista x Matonense e América x União Barbarense. O Santo André está com 14 pontos ganhos, um a menos do que o Juventus, que só joga no domingo. Contente com a boa fase, o técnico Luiz Carlos Ferreira deve manter a mesma equipe que venceu o Botafogo na última rodada. A novidade será a presença do atacante Jajá no banco de reservas. A contratação de Paulo Nunes, ex-Corinthians e Palmeiras, foi definitivamente descartada por falta de acordo financeiro. Do lado do União São João, que tem 10 pontos, a expectativa é manter os 100% de aproveitamento dentro de casa. Como a partida contra o Santo André será no estádio Hermínio Ometto, em Araras (com transmissão da ESPN Brasil), o técnico Play de Freitas decidiu colocar seu time no ataque. A única mudança deve ser a entrada de Nem no lugar de João Paulo. Portuguesa Santista x Matonense - Lanterna e ameaçada pelo rebaixamento, a Portuguesa Santista recebe a Matonense, neste sábado, às 16 horas, no estádio Ulrico Mursa, com a obrigação de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O time só tem um ponto ganho em sete jogos disputados, enquanto a equipe de Matão já somou 5, ocupando a penúltima colocação. Na Portuguesa Santista, o técnico Gilberto Costa deve ter três estréias: os meias Robinho e Paulo César e o atacante Alaor. Na Matonense, Vágner Benazzi manterá a mesma base que empatou com a Internacional, por 1 a 1, em Matão. Os recém-contratados, o goleiro Hiran e o atacante Oliveira, só irão jogar na próxima rodada. América x União Barbarense - O América busca a reabilitação dentro do Campeonato Paulista da Série A1 diante do União Barbarense, neste sábado, às 11 horas, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Record. A derrota do América para o Mogi Mirim, por 1 a 0, deixou o técnico Cilinho irritado. Mas ele confirmou o ofensivo esquema 4-3-3 para buscar a vitória. Perivaldo será improvisado na defesa no lugar do garoto Eduardo, convocado para a seleção brasileira Sub-17. Outra mudança é a entrada de Barão na lateral direita, no lugar de Gilson. O Barbarense mantém a mesma formação que empatou com o União São João, por 3 a 3.