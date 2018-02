Santo André tenta recuperar pontos A euforia pela chegada à final da Copa do Brasil, no Santo André, contrasta com a apreensão em relação ao julgamento que pode devolver ao time 12 pontos perdidos no Campeonato Brasileiro da Série B, pela escalação ilegal de dois jogadores no início da competição. A medida, tomada pelo STJD, no Rio, pode ser revertida nesta quinta-feira, em julgamento marcado para as 18 horas. O advogado que irá representar o time do ABC será João Zanforlin, que está bastante confiante para a sessão. Segundo ele, o clube não cometeu nenhuma irregularidade, simplesmente seguiu os padrões comuns. "Nossas expectativas são as melhores possíveis em relação a este caso. Vamos nos utilizar dos mesmos argumentos que fizeram Coritiba-PR e Atlético-PR recuperarem pontos no Brasileiro da Série A." No entanto, mais dois fatores podem favorecer o Santo André no caso. Segundo Zanforlin, a declaração do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, assumindo parte da culpa pela falha, será citada. Além disso, a destituição do BID ( Boletim Informativo Diário), também servirá de argumento. Atualmente, o Santo André é o último colocado na tabela de classificação, com zero ponto. Porém, se recuperar os 12 pontos perdidos, o time sobe para a nona colocação, entrando na disputa direta por umas das oito primeiras colocações, que se classificam par a a fase final ao término da primeira fase. O elenco está treinando, desde terça-feira, em Jarinu, para o jogo de sábado contra o Bahia, em Salvador.