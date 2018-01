Santo André tenta superar os problemas Além de enfrentar o líder do Grupo A, o Santa Cruz, no estádio do Arruda, neste sábado, em Recife, o Santo André ainda poderá ter desfalques importantes para o jogo pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O zagueiro Diego Padilha será julgado, nesta sexta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelas expulsões contra Guarani e Bahia, na primeira fase. O técnico Sérgio Soares acredita que a punição é praticamente inevitável, já que o atleta é reincidente. O treinador ainda pode continuar com outros três problemas: Careca, Marquinhos e Sidnei. Eles continuam em tratamento no departamento médico. Na primeira rodada, o time do ABC foi derrotado pelo Grêmio, por 1 a 0, jogando em casa e ficou em terceiro lugar. Por isso, caso perca, complicará suas possibilidades de se classificar entres os dois melhores à fase final.