Santo André terá a volta de Rodrigão O duelo entre Santo André e Grêmio, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Bruno José Daniel, pela rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, deve ser muito disputado. O time da casa promete ir ao ataque para largar na frente no Grupo A da segunda fase. Na primeira fase, os times jogaram em Porto Alegre e o Grêmio venceu por 1 a 0, sendo que apenas um ponto separou o time paulista, quinto colocado com 34 pontos, da equipe gaúcha, quarto lugar com 35 pontos, na classificação. O grupo do Santo André está concentrado em Mauá (SP), na Grande São Paulo, desde segunda-feira, onde foram realizadas várias atividades paralelas. Os jogadores assistiram a uma palestra do ex-goleiro da seleção brasileira, Gilmar Rinaldi, e ao filme "Dois filhos de Francisco", que conta a história da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. O filme, segundo o técnico Sérgio Soares, estimula a auto-confiança dos atletas. "É preciso confiar na própria capacidade para superar os desafios. É aquilo que sai do sangue, do coração", explicou. A principal novidade do Santo André será a volta do atacante Rodrigão. Ele passou por três cirurgias na mão, após um pisão no jogo contra o Ceará, no início do campeonato. E formará dupla ofensiva com Sandro Gaúcho.