Santo André trabalha para manter Marcelinho Carioca

O vice-presidente de futebol do Santo André, Romualdo Magro Júnior, admitiu que a permanência de Marcelinho é difícil, mas confia num acerto. "Marcelinho tem dúvida se permanece jogando futebol. Se ele continuar, eu acredito que acerte com o Santo André", disse o dirigente. "A prioridade é o Santo André", concluiu.

Magro Júnior espera que Marcelinho Carioca lembre de seu início no clube, em 2007. Segundo ele, o meia chegou em baixa no Santo André, mas conseguiu se recuperar. "Marcelinho deve uma gratidão ao Santo André e ao presidente (Ronan Maria Pinto). Ele não sonhava mais em jogar e nós fizemos uma aposta. Mas também nos ajudou muito e o Santo André ficou conhecido nacionalmente também graças ao Marcelinho", relembrou.

Além de Marcelinho, a diretoria quer definir as situações do volante Ricardo Conceição e do meia Pablo Escobar, que têm contrato até o fim de dezembro. Já o goleiro Neneca e o atacante Nunes têm propostas e podem deixar o time do ABC paulista.