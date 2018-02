Santo André traz Luiz Carlos Ferreira O Santo André recorreu a uma solução costumeira para substituir o técnico Hélio dos Anjos, que pediu demissão após ficar apenas 16 dias no cargo. A diretoria contratou Luiz Carlos Ferreira, que irá assumir o clube pela 7ª vez. Dessa vez, a responsabilidade de Luiz Carlos Ferreira é grande. Em 2005, o Santo André irá disputar o Campeonato Paulista, a Série B do Brasileiro e, principalmente, a Copa Libertadores da América. "O Santo André é especial para mim. É um clube que me identifico e tenho muita emoção de voltar a trabalhar na cidade", afirmou o treinador, que já conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista por três clubes diferentes em três ano seguidos: Rio Branco (1991), Araçatuba (1992) e Comercial (1993). Também teve sucesso na Matonense, São Caetano, Corinthians de Presidente Prudente e Marília. Neste ano, Luiz Carlos Ferreira comandou o Santo André na primeira fase do Campeonato Paulista e nas etpas iniciais da Copa do Brasil, quando o time eliminou Novo Horizonte-GO, Atlético-MG e Guarani. Mas, no dia 5 de maio, ele pediu demissão para dirigir o Sport também na Série B. Depois, Péricles Chamusca levou o clube do ABC ao título da Copa do Brasil.