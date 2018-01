Santo André traz o experiente Fernando Pensando em realizar uma boa campanha no Campeonato Paulista, e estrear bem na Copa Libertadores, o Santo André anunciou nesta quinta-feira o acerto com o volante Fernando, de 37 anos, como novo reforço do time do ABC. Mineiro, começou a carreira no Uberlândia. Depois, passou por Mogi Mirim, clube no qual atuou ao lado de Rivaldo, Leto e Válber, Portuguesa de Desportos, Guarani, Avispa Fukuoka, do Japão, Palmeiras, Internacional-RS e Botafogo, com quem foi vice-campeão da Série B em 2003. Se trouxe a experiência com a chegada de Fernando, o Santo André equilibrou a média de idade com o anúncio do jovem atacante Daniel. Ele foi o herói do acesso da equipe no Brasileiro da Série C de 2003, quando subiu junto com o Ituano. O atacante, que pertence ao arqui-rival São Caetano, volta à equipe pela terceira em pouco mais de um ano e meio. Na primeira passagem, foi titular absoluto e artilheiro do time vice-campeão da Série C, além de ter sido campeão da Copa Estado de São Paulo. No início de 2004 ele foi emprestado ao Omiya Ardija, da segunda divisão japonesa, mas retornou ao Santo André no segundo semestre, quando o time já disputava suas últimas partidas pela Série B. Depois de empatar com a Portuguesa e, casa, por 2 a 2, o Santo André volta a atuar no Campeonato Paulista contra o Marília, domingo, às 17 horas, no campo do adversário.