Santo André traz substituto para Careca De folga na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santo André apresentou nesta quinta-feira mais um reforço para a competição. Trata-se do volante Marquinhos Bolacha que ocupará a vaga de Careca que foi para o Corinthians. O novo contratado disputou a Série B do Brasileiro pelo União São João, mas já atuou por Marília e Matonense, onde trabalhou com o atual técnico andreense, Luiz Carlos Ferreira. Com o elenco fechado, o Santo André se concentra exclusivamente na estréia da equipe no Paulistão, domingo, contra o Oeste de Itápolis, no estádio Bruno Daniel, no ABC. "O tempo de preparação foi curto, mas vamos acertar o time para fazer um bom Paulistão", assegura Ferreira.