Santo André treina e confirma Gaúcho Diferente do que aconteceu na véspera, por causa da chuva, o time do Santo André conseguiu treinar nesta quarta-feira antes de viajar para Florianópolis (SC), onde enfrenta o Avaí, sábado às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Sérgio Soares levou o elenco para a cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Lá, para tentar resolver o problema da falta de gols na fase semifinal (o time ainda não marcou em dois jogos), Sandro Gaúcho deverá retomar a posição de titular no ataque, ao lado de Rodrigão. Com isso, Makanaki que foi titular na derrota para o Santa Cruz, por 3 a 0, na rodada passada, perde lugar na equipe.