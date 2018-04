Santo André troca de técnico: Sérgio Soares por Fahel Júnior

Há cinco rodadas do final do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do Santo André resolveu trocar de treinador. E na luta contra o rebaixamento para a Série C, a troca parece ser arriscada: assume o cargo o desconhecido Fahel Júnior. O novo comandante do time atuava como observador da equipe, mesmo assim ele chega com muito entusiasmo. "Não vamos cair. Quero que os meus jogadores assumam a responsabilidade comigo. Precisamos ganhar tudo lá fora e em nosso estádio", disse Fahel Júnior, que nunca teve chance num time profissional. Por anos ele trabalhou na base de vários clubes e também em escolas do futebol japonês. Ele terá como auxiliar, Betinho, ex-meia do Palmeiras, o mesmo da "Era Sérgio Soares". Mas a vida do novo técnico não será nada fácil. Além do Santo André estar na zona de rebaixamento, com 39 pontos, em 17.º lugar, o time tem 53% de chances de ser rebaixado, segundo o matemático Tristão Garcia. Sem falar que para o duelo contra o Criciúma neste sábado pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o novo treinador não poderá contar com quatro jogadores experientes: os lesionados Marcelinho Carioca, meia, e Fernando, volante, além do zagueiro Dedimar e do atacante Márcio Mixirica, que estão suspensos.