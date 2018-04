Santo André vacila no final e fica no empate

O Santo André vacilou no final e acabou empatando com o Oeste, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. O gol de empate do time de Itápolis saiu já aos 42 minutos do segundo tempo, impedindo a vitória dos donos da casa.

Apesar da frustração com o empate, o Santo André continua invicto no Paulistão, agora com seis pontos. Enquanto isso, o Oeste segue sem vitórias no campeonato, ocupando a zona de rebaixamento, com apenas dois pontos somados em quatro rodadas disputadas.

Mesmo com o gramado castigado pela chuva, os dois times mostraram disposição ofensiva durante a partida. E foi o Oeste quem começou melhor, ao abrir o placar logo aos oito minutos, com o gol de Ricardo Bueno, após passe de Ricardinho dentro da área.

A reação do Santo André foi quase imediata. Aos 12 minutos, a defesa do Oeste não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou para Cesinha marcar. A virada do time da casa veio ainda no primeiro tempo, com o gol de Rodriguinho, aos 28, de cabeça.

No segundo tempo, o gramado pesado obrigou os dois times a diminuírem o ritmo de jogo. Melhor para o Santo André, que tratou de administrar a vantagem no placar. Mas o Oeste teve forças para buscar o empate: aos 42, Kléber fez boa jogada na área e marcou.

Na próxima rodada do Paulistão, o Santo André vai enfrentar o Ituano, domingo, em Itu. Antes disso, o Oeste entra em campo no sábado, quando visita o Santos.

SANTO ANDRÉ 2 X 2 OESTE

Santo André - Júlio César; Rômulo, Cesinha, Marcel e Carlinhos (Arthur); Alê, Gil, Branquinho e Bruno César (Júnior Urso); Rodriguinho e Pio (Ricardo Goulart). Técnico: Sérgio Soares

Oeste - Mauro; Paulo Miranda, Adriano e Rogério; Dionísio (André Luís), Kléber, Alexandre Afonso, Rivaldo e Fernandinho; Ricardinho (Guto) e Ricardo Bueno (Rafael). Técnico: Paulo Comelli

Gols - Ricardo Bueno, aos 8, Cesinha, aos 12, e Rodriguinho, aos 28 minutos do primeiro tempo; Kléber, aos 42 minutos do segundo tempo

Árbitro - Wilson Luiz Seneme

Cartões amarelos - Alê, Marcel, Alexandre Afonso, André Luís, Fernandinho, Guto e Ricardinho

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André