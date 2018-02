Santo André vai torcer pelo Grêmio A vitória apertada sobre o Avaí, por 1 a 0, sábado, em Florianópolis (SC) devolveu ao Santo André as chances de chegar ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, o time do ABC promete torcer por outras vitórias do Grêmio, líder isolado do Grupo A, com nove pontos. "Eles estão com a mão numa vaga, então vamos torcer para que ganhem de novo do Santa Cruz e depois do Avaí", comentou o técnico Sérgio Soares, lembrando ainda que seu time terá que vencer, de novo, o Avaí, terça-feira, no ABC. A vitória em Santa Catarina deixou o Santo André com três pontos, contra seis do Santa Cruz e nove do Grêmio. O Avaí é lanterna, com três derrotas e nenhum ponto. O plano, depois, seria vencer, também em casa, o Santa Cruz, e depois trabalhar o resultado com o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Rodrigão - O segundo semestre foi complicado para Rodrigão. Três cirurgias na mesma mão, vários dias parados no departamento médico e falta de ritmo atrapalharam o atacante nessa fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador do Santo André deixou o estádio da Ressacada como herói da primeira vitória de sua equipe, evitando a eliminação precoce na competição nacional. "Tive três chances e felizmente fiz o gol da vitória. O centroavante não pode perder as oportunidades quando ela aparece", disse o jogador, que definiu a vitória na única chance criada no segundo tempo. Ao contrário das outras partidas, desta vez Rodrigão não comemorou o gol arremessando como se fora um jogador de basquete. "Já fiz muitos gols para a Hortência (namorada e ex-jogadora de basquete). Desta vez, estava cabisbaixo no vestiário por ter perdido dois gols no primeiro tempo e os companheiros me levantaram. Por isso, dedico esse gol ao elenco", afirmou.