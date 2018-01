Santo André vence América, mas está rebaixado no Paulista O Santo André precisou lutar muito e contou com a sorte para, com um gol nos acréscimos, vencer o América, por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Estádio Bruno José Daniel. Apesar da vitória, o time do ABC, com nove pontos, está matematicamente rebaixado para a Série A-2, em 2008, faltando apenas duas rodadas para o término da primeira fase. O América, que sofreu sua quinta derrota consecutiva, é o 15.º colocado, com 16 pontos e a exemplo do adversário ainda pode ser rebaixado. Mesmo jogando fora de casa, o América foi em busca dos três pontos para continuar brigando para permanecer na elite do futebol paulista e abriu o placar logo aos sete minutos. Após um cruzamento para dentro da área, o atacante Felipe pegou de primeira para marcar. Após o gol, o time visitante se acomodou em campo e levou uma forte pressão do lanterna, que foi em busca do gol de empate, mas pecava nas finalizações. O gol veio aos 44 minutos, quando o meio-campo Juninho apareceu por trás da defesa e tocou na saída do goleiro. O Santo André voltou melhor para o segundo tempo. Assim criou inúmeras chances para marcar. O gol, porém, caprichosamente, saiu somente aos 46 minutos, quando o zagueiro Cesinha apareceu de surpresa dentro da área e tocou para as redes. SANTO ANDRÉ 2 x 1 AMÉRICA Santo André - Júnior; Lello, William (Jéferson), Cesinha e Alexandre (Leonardo); Galeano, Juninho, Makelelê e Pará; Fabinho (Cadu) e Bruno. Técnico: Roberval Davino. América - Adson; Eduardo Luis, Matheus e Marcos Paulo; Du (Denis), Thiago, Marco Antônio, Jéferson e Adriano Peixe (Carlinhos); Reginaldo e Felipe (Fábio Santos). Técnico: Heriberto da Cunha. Gols - Felipe, aos 7 e Juninho, aos 44 minutos do 1.º tempo. Cesinha, aos 46 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro De Souza. Cartões amarelos - William, Lello, Bruno, Jéferson. Renda e público: Não disponíveis. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-SP.