Santo André vence América no Paulista O Santo André assumiu a liderança provisória do Campeonato Paulista da Série A1, ao vencer o América por 3 a 2, neste sábado, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. O Santo André agora tem 17 pontos, um a mais que América e Juventus. A 9ª rodada da competição terá ainda mais sete jogos. No confronto da melhor defesa, do Santo André, contra o melhor ataque, do América, prevaleceu o poder defensivo do time do ABC. Mas o jogo foi aberto e franco desde seus primeiros minutos. O time da casa abriu o placar com Elvis, de cabeça, aos 34 minutos. Três minutos depois, Gilson Batata ampliou, depois de ganhar da defesa em velocidade. Ele próprio fez o terceiro, aos 42, cobrando pênalti cometido por Barão sobre Marcão. Nos acréscimos do primeiro tempo, Nelsinho derrubou Ewerton dentro da área e Marcos Vinícius cobrou bem, fazendo o primeiro do América. Na segunda etapa, o time de Rio Preto tentou a reação mas parou na boa marcação adversária. Assim, só conseguiu marcar mais um gol, aos 45 minutos, quando Jales aproveitou de cabeça uma bola que bateu no travessão.