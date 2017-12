Santo André vence Atlético Sorocaba No melhor jogo da 13ª rodada da Copa Estado, neste domingo, o Santo André venceu o Atlético Sorocaba, por 4 a 3, no estádio Bruno José Daniel, chegando à sua 12ª vitória. O time do ABC lidera o Grupo 1, com folga, com 36 pontos. Outros oitos jogos completaram a rodada no domingo cedo. Apesar da greve dos jogadores durante a semana, o São Bento venceu o Nacional por 3 a 2, em Sorocaba. Com a vitória de virada, o time sorocabano subiu para o sexto lugar do Grupo 1, com 14 pontos, enquanto o Nacional permanece na lanterna, com cinco e sem vitórias. Mesmo jogando no Morumbi, o ECO bateu o São Paulo por 3 a 1 e ultrapassou o Tricolor B na tabela de classificação. O time de Osasco tem 16 pontos, na quarta colocação do Grupo 1. O time paulistano tem 15 e está em quinto. Pelo Grupo 2, o Ituano empatou com a Ferroviária por 1 a 1, em Araraquara, e se manteve na liderança, com 25 pontos. A Ferrovirária continua na sexta colocação, com 17 pontos. O XV de Piracicaba não soube aproveitar o fator campo e apenas empatou com o Rio Claro por 2 a 2, no Barão da Serra Negra. Com o empate, o time da casa ocupa a sétima colocação do Grupo 2, com 16 pontos, já o time rioclarense é o quarto, com 17. Com uma bela virada, o Rio Branco bateu o Guarani-B por 2 a 1, em Americana e encostou no líder Ituano, pelo Grupo 2. O Tigre ocupa agora a segunda colocação, com 22 pontos. O time campineiro é o terceiro colocado, com 18 pontos. O Marília-B que venceu o lanterna Paraguaçuense por 2 a 0, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, e reassumiu a liderança do Grupo 3, com 25 pontos, contra 24 do Olímpia. O Araçatuba não conseguiu sair de um empate de 2 a 2, em casa, contra o Rio Preto e continua na terceira colocação do Grupo 3, com 21 pontos. O Jacaré continua em penúltimo, com apenas 14. Com um gol de pênalti, no final da partida, o Mirassol derrubou o então líder Olímpia por 1 a 0, em Mirassol. Com a apertada vitória, o time da casa saltou para quinta posição, com 17 pontos. O Olímpia caiu para o segundo lugar, com 24 pontos. Todos os resultados: Matonense 2 x 0 Francana, Sertãozinho 2 x 0 Barretos, Comercial 2 x 1 Jaboticabal, XV de Jaú 0 x 0 Palmeiras-B, Juventus 2 x 1 São Caetano-B, América 1 x 3 Noroeste, Internacional 2 x 1 Taquaritinga, Santo André 4 x 3 Atlético Sorocaba, São Bento 2 x 1 Nacional, São Paulo-B 1 x 3 ECO-Osasco, Ferroviária 1 x 1 Ituano, Rio Branco 2 x 1 Guarani-B, Araçatuba 2 x 2 Rio Preto, Marilia-B 2 x 0 Paraguaçuense, XV de Piracicaba 2 x 2 Rio Claro e Mirassol 1 x 0 Olímpia. Classificação: Grupo 1 1º) Santo André 36 pontos; 2º) Atlético Sorocaba e Juventus 22; 4º) ECO 16; 5º) São Paulo-B 15; 6º) São Bento 14; 7º) São Caetano-B 12; 8º) Nacional 5. Grupo 2 1º) Ituano 26; 2º) Rio Branco 22; 3º) Guarani-B 18; 4º) Rio Claro e Ferroviária 17; 6º) Palmeiras-B e XV de Piracicaba 16; 8º) XV de Jaú 6. Grupo 3 1º) Marília-B 25; 2º) Olímpia 24; 3º) Araçatuba 21; 4º) Noroeste 20; 5º) Mirassol 17; 6º) América 15; 7º) Rio Preto 14; 8º) Paraguaçuense 5. Grupo 4 1º) Comercial 32; 2º) Matonense 26; 3º) Sertãozinho 22; 4º) Barretos 18; 5º) Jaboticabal 17; 6º) Inter de Bebedouro 12; 7º) Francana 10; 8º) Taquaritinga 5.