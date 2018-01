Santo André vence bem o Oeste na estréia O Santo André estreou com vitória no Campeonato Paulista. Depois de folgar na primeira rodada, o time derrotou na tarde deste domingo o Oeste por 3 a 1, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela segunda rodada do Grupo 2. Com o resultado, o time do ABC conquistou os três primeiros pontos e assumiu a quinta posição do Grupo 2. O Oeste é o lanterna, sem nenhum ponto. Mesmo jogando fora de casa, o Oeste começou pressionando o Santo André, que se limitava a jogar nos contra-golpes. E foi dessa maneira que o time do ABC abriu o placar, com o meia Jean Carlos aos 17 minutos do primeiro tempo. Apesar das tentativas de ambas as equipes, as redes voltaram a balançar somente no segundo tempo. Aos 18 minutos, o meia Richarlysson que havia entrado na vaga de Cléber Gaúcho ampliou para o Santo André. O mesmo Richarlysson marcou o terceiro gol aos 38 minutos. Aos 41 minutos, o zagueiro Marcelo descontou para o Oeste. Placar final: 3 a 1. Na próxima quarta-feira, o Santo André fará o clássico do ABC contra o São Caetano, na casa do rival. Enquanto isso, Oeste folgará na rodada do meio de semana, mas no domingo jogará contra o Paulista, em Jundiaí.