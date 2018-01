Santo André vence e abre vantagem Com um gol solitário do zagueiro Valdomiro, que resumiu bem a atuação dos atacantes dos dois times no jogo, o Santo André venceu o Ituano por 1 a 0 em pleno Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), nesta terça-feira à noite, e manteve a soberania e a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. O time do ABC, agora com 21 pontos, lidera com quatro pontos de vantagem sobre o vice Santa Cruz, que joga no sábado, contra o São Raimundo. O Ituano se manteve na quarta colocação, com 14 pontos, mas aguarda o complemento da rodada, que terá jogos na sexta, no sábado e no domingo. Com o resultado, o Santo André continua sem perder na competição. Em nove jogos, venceu seis e empatou três vezes. O time do ABC, mesmo com o gol solitário, se isolou com o melhor ataque da competição, com 19 pontos. Com 18 estão empatados Ituano (que vinha de duas goleadas consecutivas por 4 a 0, contra Gama e Portuguesa) e Paulista. No primeiro tempo, o que se viu foi um jogo de pouca emoção. Os dois times estavam mais preocupados em não deixar o adversário jogar e por isso, faziam uma partida truncada. Em meio à falta de criatividade, o que chamou a atenção foi o inusitado cartão amarelo dado ao goleiro reserva do Ituano, Alencar, por reclamação. O único gol do jogo aconteceu aos 42 minutos, quando o zagueiro Valdomiro completou de cabeça uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Ituano quase empatou aos cinco minutos, em cobrança de falta de Ricardo Lopes, que carimbou a trave. No final, o Santo André renunciou ao ataque e não teve dificuldades para manter o placar em terreno adversário. O Ituano tenta a reabilitação no dia 25, quando vai à Campinas (SP) enfrentar o Guarani. O Santo André joga em Porto Alegre (RS) contra o Grêmio.