Santo André vence e deixa Avaí perto do rebaixamento

Santo André e Avaí entraram em campo, Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, na noite desta sexta-feira, buscando a vitória para afastar o fantasma do rebaixamento. Nessa luta direta, foi o time paulista que conseguiu respirar mais sossegado. Em um jogo muito disputado, com várias chances perdidas para os dois lados, o time da casa acabou vencendo por 3 a 0. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Coritiba perde em casa, frustra a torcida e adia título Penúltima rodada da Série B pode definir 3.º clube rebaixado Com o resultado, o Santo André chegou aos 48 pontos e assumiu, pelo menos até a rodada Santo André 3 Neneca; Pará, Thiago Matias , Douglas (Da Guia) e André Luis (Jéferson); Dedimar, Fernando, Marcelinho Carioca e Willians; Leandrinho e Márcio Mexerica (Fábio Luís) Técnico: Fahel Júnior Avaí 0 Eduardo Martini; Jardel, Cássio (Breno) e Fábio Fidelis ; Rodrigo Galo (Léo), André Paulino, Ferdinando, Joelson e China; Muriqui e Vandinho (Fernando) Técnico: Alfredo Sampaio Gols: Jéferson aos 6, Fábio Luís aos 21 e aos 47 minutos do segundo tempo Árbitro: Alicio Pena Júnior (MG/Fifa) Estádio: Bruno José Daniel, em Santo André deste sábado, a 13.ª colocação. O Avaí continuou com os mesmo 48 pontos, mas caiu para a 14.ª posição, perdendo no saldo de gols: 0 a -7. O Santo André abriu o placar logo no inicio da segunda etapa. Jéferson, que tinha acabado de entrar, chutou de fora da área, aos seis minutos. Aos 21 minutos, Fábio Luís aproveitou um cruzamento e só empurrou para dentro das redes. Aos 47 minutos, Fábio Luís recebeu um lançamento, saiu na cara do gol e chutou no canto do goleiro. Na próxima rodada, a última da Série B, os times jogarão no sábado, às 16 horas. O Santo André enfrenta o Ceará, em Fortaleza, enquanto o Avaí vai encarar o rebaixado Ituano, em Florianópolis.