Santo André vence e elimina o Avaí O Santo André manteve as suas chances de chegar ao quadrangular final da Série B do Brasileiro, ao vencer o Avaí por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Bruno José Daniel. Apesar da vitória, o time paulista segue em terceiro lugar no grupo A, com 6 pontos, logo atrás de Grêmio e Santa Cruz, que estão empatados com 9. Já o time catarinense, que perdeu os 4 jogos que fez até agora, está eliminado. O Santo André já tinha vencido o mesmo Avaí por 1 a 0, no último sábado, em Florianópolis. E, em casa, nesta terça-feira, mostrou mais uma vez sua força. Assim, o Santo André abriu o placar logo aos 10 minutos, com o gol de Rafinha, após driblar o zagueiro Pedro Paulo e o goleiro Adinam. O Avaí não esboçou reação e o time da casa cansou de perder gols. No segundo tempo, o técnico interino do Avaí, Joceli dos Santos - entrou no lugar do demitido Márcio Araújo -, ainda tentou mudar o panorama da partida, colocando Breno no lugar de Adriano. Mas o Santo André marcou o segundo gol logo aos 11 minutos. Dedimar cruzou da direita, a bola desviou na defesa e acabou enganando o goleiro Adinam. A partir daí, o Santo André tomou conta da partida. E chegou ao terceiro gol aos 30 minutos, quando Jorge Henrique roubou a bola de Pedro Paulo e cruzou para Rodrigão, que foi derrubado por Carlinhos na área. Dedimar cobrou o pênalti e fechou o placar.