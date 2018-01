Santo André vence e lidera Copa Estado O Santo André conseguiu sua terceira vitória consecutiva dentro da Copa Estado de São Paulo ao superar o Guarani-B, por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time do ABC lidera o Grupo 1, com nove pontos, enquanto o Guarani soma três pontos no Grupo 2. O time campineiro ainda saiu na frente com Rafael cobrando falta aos 19 minutos. Mas o Santo André empatou com Fábio Reis, aos 29 minutos e virou, no segundo tempo, com gols de Tita aos 11 e Rodrigo Sá aos 42 minutos. Em São José do Rio Preto, o América perdeu para a Matonense, por 3 a 2. Leonardo e Mário marcaram para o América, enquanto Eduardo e Tupã (2) anotaram para o time de Matão, que soma 7 pontos na primeira posição do Grupo 4. O América só tem um ponto no Grupo 3.