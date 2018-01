Santo André vence e também lidera O Santo André derrotou nesta quarta-feira à noite a Internacional, de Limeira, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Major Jose Levy Sobrinho, em Limeira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Santo André alcançou a liderança do Grupo 2, com 10 pontos, enquanto a Inter continua na lanterna, sem pontuar. "Agora vamos brigar pela ponta", disse, eufórico, o técnico Luiz Carlos Ferreira. O time do ABC ainda tem dois jogos, um contra a Portuguesa Santista, no ABC, e outro contra o São Paulo, no Morumbi. Melhor em campo, o Santo André abriu o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo, com o ala-esquerdo Richarlyson. O jogador recebeu na entrada da meia lua, deu um corte no zagueiro e chutou no canto direito de Oliveira, fazendo um bonito gol. O veterano Silas, da Inter, perdeu um pênalti aos 42 minutos, ao chutar na trave. Na segunda etapa, o Santo André tratou logo de marcar o segundo gol, com Nunes. O jogador aproveitou um escanteio e marcou de peixinho, aos 14 minutos do segundo tempo. Com a vantagem no placar, o Santo André diminuiu o ritmo da partida e aguardou o apito final do árbitro Rodrigo Bragheto. Ficha Técnica Internacional - Oliveira; Fabiano Negreiro, Max, Rogério (Almeida) e João Paulo; Galego, Mineiro, Silas, Artur Cunha (André Geller); Ferreira (Luciano) e Artur. - Técnico: Marco Octávio Barbosa Santo André - Júlio César; Dedimar, Marcão, Silvio Criciúma e Richarlyson; Ramalho, Sérgio Soares (Alexandre), Perdigão e Romerito (Teni); Wesley Brasília e Nunes (Márcio Capixaba). Técnico: Luiz Carlos Ferreira Gols - Richarlyson aos 26 minutos do primeiro tempo e Nunes aos 14 minutos do segundo tempo. Juiz - Rodrigo Bragheto. Cartão amarelo - Artur Cunha,Fabiano, Wesley Brasília e Sérgio Soares. Local - Estádio Major Jose Levy Sobrinho, em Limeira.