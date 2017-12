Santo André vence em partida tumultuada Em uma partida paralisada pela chuva e falta de energia, o Santo André venceu o União São João de Araras por 4 a 3, de virada, neste domingo à tarde, no Estádio "Bruno José Daniel", pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A- 1. Agora o Santo André chegou aos sete pontos, ocupando a terceira colocação na tabela de classificação do Grupo 2. Já o time de Araras é o lanterna da competição, sem nenhum ponto. Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Santo André terá parada difícil, contra o Santos, na Vila Belmiro. O União São João fará o clássico dos lanternas em Mogi Mirim. Com apenas um minuto de jogo, em uma boa jogada no meio de campo, Anderson Careca abriu o placar para o Santo André. O União, que entrou em campo com um esquema defensivo, se assustou. Aos quatro minutos, no entanto, uma forte chuva castigou o ABC. O jogador Branco, do União São João, foi atingido por uma placa de publicidade levada pelo vento, mas não sofreu nenhum ferimento grave. A chuva parou 25 minutos depois, mas quando o jogo estava para recomeçar, faltou energia elétrica no estádio. A Companhia de Luz Eletropaulo foi chamada e, após 1h40 de paralisação, o jogo foi reiniciado. O União chegou a empatar e virar, com Vágner e João Paulo, mas o Santo André provocou nova reviravolta no placar, com dois gols de Jean Carlos, aos 29 e 30 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o União empatou com o atacante Galvão, mas a alegria de lanterna durou pouco, e Fumagalli colocou o Santo André novamente na frente, aos 20 minutos. Sem a experiência de João Paulo, que saiu para dar lugar a Osmar, o União não conseguiu reagir.