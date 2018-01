Santo André vence fácil o Guarani O Santo André conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista ao vencer o Guarani, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Bruno José Daniel. O resultado deixou o time do ABC com 10 pontos, na terceira posição. Já o time de Campinas continua com cinco pontos, em 12.º lugar. Depois de um primeiro tempo sonolento, onde nenhum time chutou uma bola com perigo ao gol, as emoções aconteceram na etapa final. O técnico Luiz Carlos Ferreira mostrou ser pé-quente ao colocar Leandrinho no lugar de Fumagalli. E deu certo. Aos cinco minutos, ele foi lançado do lado esquerdo, entrou na grande área e bateu cruzado. A bola ainda tocou na trave esquerda de Jean antes de entrar: 1 a 0. O segundo gol não demorou. Após cobrança de escanteio, pelo lateral Alexandre, Richarlyson subiu e mesmo de costas desviou de cabeça para o gol, aos 16 minutos. O Guarani não se entregou e foi ao ataque em busca da igualdade. Criou boas chances, mas sempre esbarrou nas boas defesas do goleiro Júlio César. Aos 43 minutos veio o golpe final, quando a defesa não desviou o cruzamento da direita, a bola subiu e caiu no pé direito de Leandrinho, que bateu de primeira: 3 a 0. O Guarani ainda diminuiu aos 45 minutos, num pênalti estranho marcado pelo juiz Rodrigo Braghetto. Na cobrança, com paradinha, Nilson Sergipano diminuiu. Na próxima rodada, após o carnaval, o Santo André volta a atuar em casa diante da Internacional de Limeira. O Guarani tentará a reabilitação, fora de casa, diante do Santos, na Vila Belmiro.