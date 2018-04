Santo André vence fora no Paulistão O Santo André foi o único time a vencer fora de casa na abertura do Campeonato Paulista da Série A-1, neste domingo cedo. Apontado como um dos favoritos ao título, o time do ABC venceu o União Barbarense, por 2 a 0, em Santa Bárbara D´ Oeste. Nos outros jogos prevaleceu o fator campo, com quatro times vencendo diante de suas torcidas. Exceção para o empate entre Juventus e Ituano, por 2 a 2, na Rua Javari, na Capital. Resultados - América 2 x 1 União São João, Matonense 1 x 0 Mogi Mirim, Internacional 3 x 0 Portuguesa Santista, União Barbarense 0 x 2 Santo André, Juventus 2 x 2 Ituano e Botafogo 3 x 1 Rio Branco. Classificação - 1) Santo André, Matonense, Botafogo, América e Internacional, 3 pontos ganhos; 6 ) Ituano e Juventus, 1 ponto; 8) União Barbarense, Mogi Mirim, Rio Branco, União São João e Portuguesa Santista, 0.