Santo André vence Gama e lidera No jogo entre o líder e o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou dando a lógica. O Santo André venceu o Gama por 4 a 3, neste sábado à tarde, no Estádio Bruno José Daniel, e se isolou no primeiro lugar, com 18 pontos, um a mais do que o Santa Cruz. Sandro Gaúcho e Denni foram os heróis do time do ABC, marcando dois gols cada um e deixando o Gama com apenas sete pontos e ainda em último lugar. "Fizemos a lição de casa. Saio satisfeito em ter marcado os gols e o Santo André sair com a vitória", disse Sandro Gaúcho, que andava meio em baixa. Esta foi a despedida de Denni, que vai jogar num time português - ele não quis divulgar o nome. Mas a diretoria confirmou mais dois reforços: o volante Careca, do Guarani, e o atacante Andradina, ex-Portuguesa Santista. O Santo André abriu a contagem aos 18 minutos: após cobrança de escanteio, Sandro Gaúcho fez de cabeça. O segundo saiu aos 24 minutos, com Denni. Aos 40 minutos, Sandro Gaúcho recebeu cruzamento, sozinho, e, após driblar Alencar, tocou com tranqüilidade para o gol vazio. Na saída de meio-campo, o Gama conseguiu diminuir: Cleiton cruzou rasteiro na marca do pênalti para Maia concluir. Logo no início do segundo tempo, o Santo André ampliou a diferença, quando Cleiton cortou mal o cruzamento de Diego Padilha e a bola sobrou para Denni chutar no ângulo de Alencar. O Gama chegou a esboçar uma reação aos 17 minutos, quando Tico Mineiro tabelou com Wesley e chutou cruzado na grande área para diminuir a diferença. Nos instantes finais, o Gama ainda fez mais um. Maia recebeu livre e deu um chapéu em Júlio César. Sem ângulo, ele não foi egoísta e tocou para Tico Mineiro fazer mais um, mas já era tarde. Os dois times entram em campo novamente na próxima terça-feira. O Gama recebe a Portuguesa, enquanto o Santo André vai até Itu encarar o Ituano.