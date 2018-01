Santo André vence Ituano por 2 a 0 O Santo André deu um grande passo rumo à Copa do Brasil de 2006 ao vencer o Ituano, por 2 a 1, na noite desse sábado, no Estádio Bruno José Daniel. Com o resultado, o time do ABC soma 30 pontos no Campeonato Paulista, sobe para o quarto lugar e só depende de um empate na próxima rodada contra a Ponte Preta, em Campinas, para se classificar. Mas o time do ABC pode até se classificar neste domingo, conforme os resultados de Mogi Mirim contra o São Caetano, no ABC, e do América diante do Atlético, em Sorocaba. Com 25 pontos, o Ituano segue em nono e praticamente deu adeus a qualquer chance de chegar à mesma competição no próximo ano. A vitória foi merecida, porque o Santo André dominou as ações em campo desde o primeiro tempo, criando muitas chances de gol. No primeiro tempo as desperdiçou, mas na etapa final marcou dois e poderia ter feito mais ainda. O goleiro do Ituano, André Luís, foi o melhor em campo no primeiro tempo, praticando três grandes defesas. O time da casa começou o segundo tempo ainda bem melhor superior. O gol parecia questão de tempo. Tanta insistência do Santo André finalmente foi recompensada aos 16 minutos, quando Rodrigão recebeu de Rafinha e chutou rasteiro da entrada da área, sem chance para André Luis. A porteira estava aberta e três minutos depois, Richarlysson aproveitou a cobrança de escanteio e de cabeça fez 2 a 0 para o time do ABC. Com o Ituano ainda inexistente no ataque, restou ao Santo André tocar a bola e segurar o resultado. O Santo André encerra a sua participação no Campeonato Paulista no próximo domingo em Campinas, quando enfrenta a Ponte Preta. O Ituano joga em casa diante do Atlético Sorocaba. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Paulista 2005.