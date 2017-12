Santo André vence Joinville na Série B O Santo André venceu o Joinville, por 3 a 2, neste sábado, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time demonstrou confiança e não perdeu a oportunidade de fazer três pontos dentro de casa. Com a vitória, o Santo André está agora com menos três pontos na competição, devido à punição que sofreu pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A perda de 12 pontos por ter escalado dois jogadores irregularmente poderá ser revertida na quinta-feira, quando o STJD vai analisar o recurso do clube. O Joinville segue com seis pontos. A um minuto de jogo, o Santo André abriu o placar com o lateral-direito Nelsinho, que chutou firme na saída do goleiro. Aliás, o ala-direito foi o grande destaque do time na primeira etapa. Além de marcar bem, ele foi o ponto forte do ataque do time do ABC. Criou várias jogadas de ataque. Mas foi o time catarinense que mexeu novamente no placar. Reinaldo Paulista, aos 25 minutos, aproveitou uma oportunidade dada pela defesa do Ramalhão e empatou a partida. Na segunda etapa, o time paulista voltou a ficar na frente no placar. Sandro Gaúcho marcou ao 9 minutos e Osmar fez de cabeça o terceiro gol do Santo André, aos 17 minutos. A partir daí, o time de Chamusca voltou a perder o controle do jogo e permitiu que o Joinville fizesse o segundo gol. Maurício diminuiu aos 33 minutos. Na próxima rodada, o Santo André pega o Fortaleza, no Ceará, na sexta-feira. Já o Joinville pega em casa o América-RN, no sábado.