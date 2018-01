Santo André vence Juventus de virada O Santo André confirmou seu favoritismo e venceu o Juventus de virada, por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O resultado coloca o Santo André na vice-liderança do Grupo 2 com sete pontos. O Juventus é o lanterna sem nenhum. Nos vestiários, o time do ABC sentiu que teria dificuldades para passar pelo adversário. Os atacantes Fábio Reis, contundido, e Nunes, com problemas de documentação, não puderam entrar em campo. No primeiro tempo as coisas também não estiveram como o esperado. Até os 15 minutos, o time até que esteve bem e criou três boas chances de gol, principalmente com Romerito. Mas a partir disso o Juventus fechou a marcação no meio-campo e deixou o Santo André perdido. No segundo tempo o jogo foi outro. Logo no início, o Juventus partiu para cima do Santo André. Aos 12 minutos, Cristian acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar. O gol do Juventus fez o jogo pegar fogo e o Santo André partiu para cima em busca do empate. A pressão do Santo André deu certo e aos 26 minutos, o garoto Denni tocou por cima do goleiro para empatar. O gol deu moral ao time do ABC e três minutos depois, Marcão de cabeça fez o segundo do Santo André. O Juventus não conseguiu mostrar força para reverter o placar e o jogo terminou com a vitória justa do Santo André. Ficha técnica Santo André: Júlio Cesar; Dedimar, Marcão, Silvio Criciúma e Richarlyson (Denni); Ramalho, Perdigão (Edvaldo), Romerito e Ailton; Wesley Brasília e Tássio (Alexandre). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Juventus: Willians; Hugo, Itabuna, Luisão e Dirceu; Alex Bras, Edson (Rocha), Anderson, Wellington Paulista (Sidney): Cristian e Gobatto (Ralf). Técnico: Paulo Sérgio Tognasini. Gols: Cristian aos 12, Denni aos 26 e Marcão aos 29 minutos do segundo tempo. Árbitro: Robério Pereira Pires Cartão amarelo: Tássio, Marcão, Hugo, Gobatto e Ralf Local: Estádio Bruno José Daniel