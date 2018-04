Santo André vence líder da Série B O Santo André conquistou mais um importante resultado na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira à noite venceu o líder Náutico-PE por 2 a 0, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com a vitória, a equipe do ABC chega aos 20 pontos, na 17a colocação, fora da zona de rebaixamento. O Náutico permanece na liderança, mas pode perdê-la para o Brasiliense-DF, que joga neste sábado com o América-RN. A equipe pernambucana tem 36 pontos, com apenas um de vantagem sobre o Brasiliense. O primeiro tempo da partida foi muito aquém do esperado. Com uma forte marcação, o Santo André conseguiu neutralizar as principais jogadas do Náutico. O meia Anaílson, principal articulador de jogadas do clube pernambucano, sentia a marcação e não criava jogadas. Pelo Santo André, as jogadas de ataque também eram escassas. Sem jogadas de ataque, o gol saiu em jogada de bola parada. Romerito cobrou escanteio pela esquerda e após desviou na primeira trave, o zagueiro Gabriel apareceu bem, completando de primeira para as redes. O zagueiro teve um motivo a mais para comemorar. Nesta sexta-feira ele completou 21 anos. Na segunda etapa, o panorama da partida pouco mudou. Apesar das modificações, o Náutico seguia sem criatividade, enquanto o Santo André se mostrava satisfeito com o resultado. Nos minutos finais, o Náutico pressionou e o Santo André aproveitou para definir a partida, no contra-ataque. O meia Marco Aurélio, que acabara de entrar, marcou um lindo gol. Da intermediária, ele chutou com efeito e acertou o ângulo direito. Na próxima rodada, o Santo André joga no Sul. Enfrenta o Caxias-RS, na próxima sexta-feira, às 20h30. O Náutico faz o clássico com o Sport no sábado, às 16 horas.