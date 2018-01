Santo André vence Marília de virada O Santo André venceu o Marília por 3 a 2 neste domingo à tarde, jogando fora de casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time do ABC venceu de virada e com o resultado foi para a sexta posição na classificação, somando sete pontos. O Marília é o 15.º, com apenas três pontos. Os gols do Santo André foram marcados por Sandro Gaúcho, Leandrinho e Dedimar, de pênalti. Pelo Marília, Juninho Cearense marcou duas vezes. Na próxima rodada, o Marília enfrenta o América, em Rio Preto, no sábado. Já o Santo André recebe o Guarani, em casa, sexta-feira. O primeiro tempo foi bastante disputado, caracterizado pela grande marcação de ambos os lados. O Marília não esteve bem no primeiro tempo e criou apenas uma oportunidade, aos 35 minutos, com Ricardinho, mandando de cabeça. O Santo André melhor em campo, levava mais perigo ao gol de Guto. E aos 41 minutos quase abriu o marcador com Sandro Gaúcho. O matador do ABC recebeu na entrada da área, dominou e bateu para a grande defesa de Guto. O Marília voltou com tudo para tentar buscar a vitória. E o Marília abriu o marcador aos 11 minutos, com Juninho Cearense, que aproveitou lançamento de Éder para marcar. Apesar de estar jogando fora de casa e em desvantagem no placar, o Santo André não s e abateu e buscou o empate. Aos 19 minutos, Leandrinho aproveitou bate e rebate da defesa e empurrou para o gol. Aos 24 minutos, o matador Sandro Gaúcho virou o jogo, aproveitando rebote e batendo no canto de Guto. O Marília empatou dois minutos depois com o estreante Juninho Cearense, novamente. O Santo André conseguiu o gol da vitória aos 34 minutos com Dedimar, marcando de pênalti, sofrido por Romerito.