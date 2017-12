Santo André vence na estréia de Chamusca O Santo André conquistou neste sábado sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, justamente na estréia do técnico Péricles Chamusca. Sem vencer há cinco jogos, o time paulista recebeu o Ceará no Estádio Bruno José Daniel e ganhou por 2 a 0. Os gols foram marcados no segundo tempo. Com a vitória, o time do ABC Paulista soma quatro pontos, ao lado do Ceará. O primeiro tempo não teve bom futebol. Os times erravam muitos passes, fazendo com que a bola não saísse do meio-de-campo. Além disso, faltava um jogador com características de criação, com capacidade de armar alguma jogada de perigo. A única chance de gol no primeiro tempo aconteceu somente aos 36 minutos. O zagueiro Dedimar arriscou da intermediária, a bola desviou na defesa cearense e quase entrou no gol defendido por Marcelo Silva. Mas se na primeira etapa os donos da casa não se impuseram, isto aconteceu logo no início da segunda. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, Da Guia se esforçou e conseguiu tocar de cabeça para abrir o marcador. O Ceará partiu para o ataque e aos 19 minutos o time paulista deu o golpe final. Romerito puxou contra-ataque pela esquerda e cruzou para Makanaki, que entrou bem, para dar números finais ao jogo. O Santo André volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado, quando enfrenta o Marília, fora de casa. O Ceará, recebe em Fortaleza o Bahia, no domingo.