Santo André vence no Sul, mas está fora O Santo André fez a sua parte, ganhou do Grêmio por 2 a 0 dentro do Olímpico, nesta sexta-feira, mas está fora do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou a dez pontos, que se tornaram insuficientes porque o Santa Cruz ganhou do Avaí no Recife e chegou a 13 pontos. O Grêmio já estava classificado, com 12 pontos. Apesar de jogar na casa do adversário, o Santo André soube tirar proveito da falta de entrosamento do Grêmio, que tinha seis reservas em campo, e dominou o primeiro tempo sem, no entanto, criar boas chances de gol. Até que, aos 40 minutos, Rodrigão pegou um rebote, livrou-se da defesa e chutou forte. A bola desviou no zagueiro Marcelo Oliveira e entrou. O Grêmio saiu em busca do empate no segundo tempo. Passou a acertar as jogadas de ataque e por duas vezes Lipatin exigiu defesas espetaculares de Júlio César. Mas uma distração da defesa gaúcha facilitou a vida do Santo André. Aos 18 minutos, numa cobrança de falta, Marco Aurélio cruzou para a área e Sandro Gaúcho, sem marcação, marcou o segundo gol, de cabeça.