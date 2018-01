Santo André vence o caso Richarlyson O Santo André venceu a batalha jurídica com o meia Richarlyson e ele não poderá deixar o clube, frustrando sua contratação pelo São Paulo. O Tribunal Superior do Trabalho, através do ministro corregedor-geral Rider de Brito, negou nesta quarta-feira o pedido do advogado do jogador, Olavo Nogueira. A defesa de Richarlyson tentava a cassação do mandado de segurança concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, que determina o retorno do jogador ao Santo André. Essa era a última instância. Richarlyson tem contrato com o Santo André até 2007 e tentou na Justiça se desvincular do clube. Após vitória em primeira instância, ele chegou a ser apresentado como reforço do São Paulo e até treinou no novo time. Mas seu contrato com o São Paulo já foi cancelado pela CBF e Richarlyson está descumprindo decisão judicial por ainda não ter se reapresentado ao Santo André.