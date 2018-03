Santo André vence outra na Copa Estado O Santo André manteve os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo, ao vencer o Palmeiras-B, por 3 a 1, no Parque Antártica, neste domingo pela manhã, pela quinta rodada. O jogo, porém, foi marcado pela revolta dos poucos torcedores palmeirenses que foram ao estádio contra o atacante Nunes, do Santo André, que ao marcar o segundo gol do time comemorou imitando um porco, como já tinha feito, em janeiro, na final da Copa São Paulo de Juniores. Durante o jogo Nunes foi muito xingado pela torcida e quando marcou o gol resolveu devolver a provocação. ?Fiz tudo bem pensado e não espero ser punido pela diretoria", comentou o atacante no vestiário, uma vez que ele foi multado em R$ 20 mil por causas dos incidentes que aconteceram no Pacaembu durante a decisão de juniores, com invasão de campo e confronto entre torcedores e policiais. Mesmo protegido pela polícia, Nunes levou um soco de um torcedor quando entrava no ônibus da delegação. O Santo André chegou à sua quinta vitória, somando 15 pontos no Grupo 1. O vice-líder é o Atlético Sorocaba, que soma 11 pontos após o empate por 1 a 1 com o Rio Branco, em Americana. No Grupo 2, o líder Ituano, com 12 pontos, abriu quatro pontos de vantagem sobre Ferroviária e Rio Branco. O Ituano venceu o Nacional, por 3 a 0, em Capivari, onde manda seus jogos. No Grupo 3, o Marília-B passou bem pela Francana, por 3 a 0, chegando aos 11 pontos. O vice-líder, com 10 pontos, é o Olímpia, que goleou o Sertãozinho por 4 a 0. Pelo Grupo 4, Barretos e Comercial dividem a liderança com 11 pontos. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo passarão à segunda fase. Confira todos resultados: Guarani-B 1 x 0 ECO-Osasco, Araçatuba 2 x 2 Barretos, Rio Claro 2 x 2 São Caetano; América 1 x 2 Jaboticabal; Noroeste 1 x 2 Comercial, Ferroviária 1 x 1 Juventus, Palmeiras-B 1 x 3 Santo André, Ituano 2 x 0 Nacional, XV de Piracicaba 1 x 1 São Paulo-B, Rio Branco 1 x 1 Atlético Sorocaba, XV de Jaú 1 x 5 São Bento, Marília-B 3 x 0 Francana, Mirassol 0 x 1 Matonense, Rio Preto 0 x 0 Taquaritinga, Olímpia 4 x 0 Sertãozinho e Paraguaçuense 3 x 2 Internacional de Bebedouro. Classificação: Grupo 1 - 1) Santo André 15 pontos; 2) Atlético Sorocaba 11; 3) São Paulo-B e São Bento 7; 5) Juventus 5; 6) Osasco 4; 7) Nacional 3; 8) São Caetano-B 2. Grupo 2 - 1) Ituano 12 pontos; 2) Ferroviária e Rio Branco 8; 4) Palmeiras-B e Guarani 7; 6) Rio Claro 4; 7) XV de Piracicaba 3; 8) XV de Jaú 2. Grupo 3 - 1) Marília-B 11 pontos; 2) Olímpia 10; 3) Araçatuba 9; 4) Noroeste 6; 5) América, Mirassol e Rio Preto 4; 8) Paraguaçuense 3. Grupo 4 - 1) Barretos e Comercial 11 pontos; 3) Matonense 10; 4) Francana e Jaboticabal 7; 6) Inter de Bebedouro e Sertãozinho 5; 8) Taquaritinga 1.