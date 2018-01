Santo André vence Paulista no ABC No ano em que o Santo André vai disputar a Taça Libertadores pela primeira vez na história, a torcida não poderia querer uma estréia melhor no Campeonato Paulista do que a ocorrida na noite desta quarta-feira. Com um futebol envolvente, o time do ABC venceu por 2 a 0 o Paulista, atual vice-campeão, saindo na frente na tabela. Os destaques foram os estreantes Leandrinho e Rycharlisson, que deram muita velocidade ao jogo. Com o resultado, o Santo André se uniu a Palmeiras na liderança da competição com três pontos e saldo positivo de dois gols. Empurrado pela sua torcida, ansiosa em ver a nova cara do time, que está classificado para a Libertadores, o Santo André começou bem. O meia Rycharlison, com chutes de longe e boas jogadas era quem mas aparecia. Mas a melhor chance da primeira etapa foi desperdiçada pelo Paulista, com o meia Márcio Mossoró. Após contra-ataque, apareceu sozinho e chutou na trave, aos 35 minutos. No segundo tempo, o Santo André conseguiu traduzir a superioridade em gols. Aos seis minutos Fumagalli tocou cruzado e Leandrinho completou para o gol. Aos 26 foi a vez de Rycharlisson, o nome do jogo, marcar. Ele aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça, fechando o placar. O Paulista, de Jundiaí, volta a campo pelo Estadual no próximo sábado, às 16 horas, diante do São Caetano. Será a estréia do time diante de sua torcida, no estádio Jaime Cintra. O Santo André joga apenas no domingo. Vai à capital enfrentar o Palmeiras, no Parque Antártica.