Santo André vence Rio Branco e é o 3º O Santo André foi até Americana na tarde deste domingo e acabou vencendo o Rio Branco por 2 a 1, no estádio Décio Vitta. O gol da vitória veio nos pés do reserva Makanaki, aos 45 do segundo tempo, e colocou o time do ABC na terceira colocação do Campeonato Paulista, com 16 pontos, enquanto o Rio Branco é apenas o oitavo, com 10 pontos. A partida começou equilibrada, com chances iguais para os dois lados. Aos poucos, o Santo André começou a adiantar a marcação e conseguiu neutralizar as ações do Rio Branco e ainda sair rápido no contra-ataque. E foi assim que o Ramalhão inaugurou o placar aos 34 minutos. Após confusão na área, a bola sobrou na pequena área nos pés de Leandrinho, que não vacilou e colocou o Santo André na frente. Três minutos depois, o Rio Branco chegou a empatar no gol de Marcos Paulo, após cruzamento de Carabina, mas o árbitro Eduardo César Coronado Coelho anulou o gol por impedimento, irritando a torcida do Rio Branco, que pressionou a arbitragem. O Santo André manteve a mesma aplicação na marcação no segundo tempo e ainda quase chega ao segundo gol aos 14 minutos com Sandro Gaúcho, que ficou frente a frente com Magrão mas acabou chutando nas mãos do goleiro. Já o Rio Branco continuava com o seu burocrático toque de bola, mas ainda assim, conseguiu chegar ao empate aos 25 minutos, na cobrança de falta de Fabiano Gadelha, da entrada da área. A partida ficou truncada, mas aos 41 minutos, Gadelha teve a chance de se tornar o herói do Rio Branco em um chute de fora da área, mas Júlio César colocou para escanteio. Dois minutos mais tarde, o Santo André teve a sua chance com Leandrinho, mas Magrão saiu corajosamente nos pés do atacante. Quando o empate parecia certo, eis que o Santo andré conseguiu a vitória. Após cruzamento de Leandro, o rápido Makanaki concluiu, aos 45 minutos. Não dava tempo para mais nada. No próximo domingo, o Rio Branco volta a campo, desta vez diante da Portuguesa Santista, em Santos. O Santo André volta ao ABC, onde encara o União São João.