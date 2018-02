Santo André vence Sport por 2 a 0 Num campo encharcado, o Santo André venceu o Sport Recife por 2 a 0, na tarde deste sábado, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Bruno José Daniel. Os gols da equipe foram marcados no segundo tempo, por Romerito e Élvis. Com a vitória, o Santo André chega a zero ponto e permanece na última posição. No dia 17 acontece o julgamento na tentativa de reaver os 12 pontos perdidos. O time pernambucano continua com dez pontos e caiu para a 15ª colocação. O Santo André volta a campo no próximo dia 19, contra o Bahia, em Salvador. O Sport recebe na Ilha do Retiro o Mogi Mirim, no dia 18, pela nona rodada da competição. O jogo começou equilibrado, com o Sport tomando a iniciativa do ataque. Com apenas dez minutos de bola rolando, o time pernambucano já havia finalizado duas vezes com perigo, uma com o meia Canela e outra com Cleisson. O Santo André tentava sair, mas esbarrava na forte marcação do Sport. O time visitante seguia melhor e o Santo André só conseguia assustar o goleiro Maizena em chutes de longa distância de Osmar e Sandro Gaúcho. A única boa oportunidade foi um chute cruzado do zagueiro Alex, que saiu em linha de fundo. O primeiro tempo foi dominado pelo Sport. A chance de gol mais clara da etapa inicial foi desperdiçada pelo meia Alexsandro. Ele arrancou sozinho e tocou na saída do goleiro Júlio César, que fez ótima defesa. No segundo tempo o Santo André voltou disposto a vencer o jogo. Logo com dois minutos marcou o primeiro gol do jogo. O meia Élvis cruzou a bola na área e o atacante Romerito subiu sozinho para marcar de cabeça. O gol animou o time do ABC Paulista, que ampliou aos cinco minutos. O meia Élvis recebeu passe na entrada da área e chutou forte para ampliar. Mesmo perdendo por dois gols de diferença, o Sport continuou atacando, arriscando com jogadas aéreas para o atacante Róbson, que estava ganhando todas pelo alto. Mas não reverteu a situação.